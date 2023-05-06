В ходе следующей после публикации квартального отчёта Apple торговой сессии акции компании выросли в цене на 4,69%, поскольку инвесторов в большей степени впечатлила способность компании увеличивать выручку от реализации смартфонов в сложных макроэкономических условиях, чем испугала перспектива её дальнейшего снижения в будущих периодах. В определённой степени на оптимизм инвесторов повлияло и достижение выручкой Apple в ряде стран с растущей экономикой новых рекордных значений.
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Тем временем, на сайте Apple уже появилась форма отчётности 10-Q, которая позволяет лучше понять финансовое положение компании по состоянию на первое апреля этого года. Представители руководства уже отмечали вчера, что компании удалось победить дефицит компонентов по всем направлениям деятельности, и доказательством этих слов может служить выдержка из профильного отчёта. По сравнению с концом прошлого фискального года, который пришёлся на 24 сентября 2022 года, компания к первому апреля текущего года смогла увеличить запасы компонентов в стоимостном выражении в два с лишним раза, объёмы готовой продукции на складах выросли почти на четверть, а в совокупности это обеспечило увеличение стоимости запасов продукции на складах примерно в полтора раза.
Отметим, что 24 сентября прошлого года не было критической с точки зрения запасов готовой продукции датой для Apple, поскольку основные проблемы с доступностью старших моделей iPhone 14 выпали на последующие осенние месяцы, когда из-за локдауна в Китае подрядчики компании не смогли выпускать их в достаточных количествах. По словам руководства Apple, в первом календарном квартале этого года отчасти удовлетворялся возникший тогда отложенный спрос.