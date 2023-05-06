И хочет иметь доступ к моделям, на которых тренируют свои системы все американские корпорации.

Директор Агентства по национальной безопасности США (АНБ) по исследованиям Гилберт Эррера (Gilbert Herrera) в интервью Bloomberg признался, что связанные с разведывательной деятельностью американские ведомства должны иметь доступ к моделям генеративного искусственного интеллекта всех компаний под их юрисдикцией, которые обучают свои системы на основе больших объёмов пользовательских данных. В противном случае, по словам чиновника, соперники США на геополитической арене уйдут вперёд в развитии систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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При этом ведомство хочет получать доступ только к алгоритмам обработки данных, а не самой информации, имеющей отношение к пользователям на территории США. Агентство рассчитывает на кооперацию с компаниями, работающими в этой сфере. В случае, если в модели обработки данных разведчики заметят какие-то аномалии, они хотят иметь возможность влиять на компании, которым они принадлежат. Гражданские права и свободы при этом должны быть соблюдены, как добавил представитель ведомства. Чиновники в США обеспокоены заявлениями властей КНР о намерениях страны стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году. Обладая обширной пользовательской базой, китайские компании могут гораздо быстрее совершенствовать свои математические модели. США не хотят отставать от Китая в этой области.