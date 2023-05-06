Нарушаются многолетние традиции местного рынка труда.

О японской корпоративной культуре можно рассказывать долго и нудно, но если описать ряд присущих кадровой политике местных компаний проблем в двух словах, то они отдают предпочтение внутренним соискателям при замещении вакансий, а при назначении компенсационных пакетов ориентируются на систему «оплаты по старшинству», которая не позволяет молодым специалистам зарабатывать больше своих опытных коллег при наличии любого уровня компетенций.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, корпорация Nikon пытается разрушить сложившуюся систему оплаты труда, привлекая внешних соискателей на критически важные вакансии более высокими зарплатами, чем принято в компании. Традиционно для сотрудников на разных должностях установлен определённый «потолок», выше которого «прыгнуть» ранее было невозможно.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Сотрудникам дефицитных специальностей, ранее не работавшим в Nikon, компания готова предлагать до $148 000 в год даже без оглядки на их относительно молодой возраст. Первично с кандидатами заключается трудовой договор сроком на один или три года, если стороны в итоге оказываются удовлетворены результатами сотрудничества, то повышенный уровень оплаты в дальнейшем может быть закреплён при сохранении сотрудника в штате корпорации на более длительный срок.

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Сейчас Nikon пытается диверсифицировать свою деятельность, интересуясь сферами искусственного интеллекта и аддитивного производства. Например, компания готова экспериментировать с выращиванием искусственных тканей для трансплантации в медицине, ей для развития этого направления нужны новые специалисты. Конкурирующие японские компании готовы проявлять подобную гибкость в вопросе оплаты труда.