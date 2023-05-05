Компания Microsoft совместно с AMD собирается создать уникальный чип, который предназначен для работы с искусственным интеллектом. Эксперты утверждают, что его создание входит в комплексную стратегию редмондцев по расширению мощностей для задач, связанных с ИИ. То есть, речь идёт об ИИ-чипах для дата-центров.
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Кодовое имя чипа — Athena. К сожалению, его технических характеристик производитель пока не представил. Вполне возможно, что в основе GPU лежит гибридный процессор, но об этом будет объявлено позже. Пока Microsoft довольствуется решениями от NVIDIA, которая пользуется безоговорочной популярностью на рынке ИИ-систем.
Причина, по которой Microsoft решила профинансировать AMD, связана с желанием иметь собственный ИИ-чип и тем самым обеспечить полноценную конкуренцию NVIDIA. После объявления новости о заключённом соглашении акции AMD выросли более чем на 9 %.
Создание конкуренции NVIDIA в области ИИ-решений нельзя обеспечить одним лишь бездумным «вливанием» денег. Задача должна решаться комплексно — как с разработкой аппаратных решений, так и с программным обеспечением и сетевой инфраструктурой. Сама же AMD с недавних пор тоже назвала область ИИ ключевым приоритетом в дальнейшем развитии.