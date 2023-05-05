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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel потратил ещё $250 000 на покупку акций компании
После публикации квартальной отчётности.
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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) близок к пенсионному возрасту, но вряд ли совет директоров компании помешает ему воплотить в жизнь задуманное: освоить к 2025 году техпроцесс 18A и сделать из компании мирового лидера в области литографических технологий. По сути, необходимо вернуть некогда утраченный статус.

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Некоторая уверенность в будущем позволяет Гелсингеру регулярно тратить собственные средства на покупку акций возглавляемой им компании. В частности, в первый день мая он потратил очередные $250 000 на покупку 8200 акций Intel по цене $30,41 за штуку. Акции остались на балансе принадлежащего ему траста, который уже владеет 136 465 ценными бумагами Intel.

Источник изображения: Getty Images

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Напрямую Патрик Гелсингер владеет 62 801 акциями Intel, ещё 113 269 штук принадлежат ему через другие трастовые структуры. Напомним, что в день публикации квартального отчёта Intel акции немного выросли в цене, но к первому мая опять подешевели, чем и воспользовался генеральный директор для пополнения своих активов. В конце февраля он тоже потратил $250 000 на покупку акций Intel, тогда они достались ему в количестве 9700 штук по цене $25,68.

#intel #аналитика #финансы #акции #пэт гелсингер
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