Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) близок к пенсионному возрасту, но вряд ли совет директоров компании помешает ему воплотить в жизнь задуманное: освоить к 2025 году техпроцесс 18A и сделать из компании мирового лидера в области литографических технологий. По сути, необходимо вернуть некогда утраченный статус.
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Некоторая уверенность в будущем позволяет Гелсингеру регулярно тратить собственные средства на покупку акций возглавляемой им компании. В частности, в первый день мая он потратил очередные $250 000 на покупку 8200 акций Intel по цене $30,41 за штуку. Акции остались на балансе принадлежащего ему траста, который уже владеет 136 465 ценными бумагами Intel.
Напрямую Патрик Гелсингер владеет 62 801 акциями Intel, ещё 113 269 штук принадлежат ему через другие трастовые структуры. Напомним, что в день публикации квартального отчёта Intel акции немного выросли в цене, но к первому мая опять подешевели, чем и воспользовался генеральный директор для пополнения своих активов. В конце февраля он тоже потратил $250 000 на покупку акций Intel, тогда они достались ему в количестве 9700 штук по цене $25,68.