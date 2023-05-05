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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lordstown Motors вынуждена признать, что у неё закончатся деньги на выпуск электрических пикапов
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По информации Electrek, многострадальная компания Lordstown Motors вынуждена была заявить государственным регуляторам, что при отсутствии дальнейшего финансирования не сможет продолжить выпуск электрических пикапов Endurance, который она освоила с грехом пополам и при поддержке тайваньской Foxconn с третьего квартала прошлого года. Предприятие в Огайо в лучшие для этого стартапа, основанного в 2019 году, времена даже успел посетить президент Джозеф Байден (Joseph Biden).

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Источник изображения: Lordstown Motors

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Программа выпуска была скромной, не более тысячи машин, но пока сложно сказать, насколько компания в итоге смогла приблизиться к этой цели. В прошлом месяце Foxconn заявила, что отказывается предоставлять партнёру очередной транш финансирования, поскольку акции Lordstown вот-вот будут подвергнуты делистингу из-за слишком низкого курса, сохраняющегося на протяжении более 30 дней. Найти другие источники финансирования компания в сложившихся непростых условиях не может, а потому в скором будущем может прекратить сборку пикапов, которую и так приостанавливала из-за проблем с качеством продукции.

#сша #foxconn #электрический пикап
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