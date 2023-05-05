Another one bites the dust, если так можно выразиться.

По информации Electrek, многострадальная компания Lordstown Motors вынуждена была заявить государственным регуляторам, что при отсутствии дальнейшего финансирования не сможет продолжить выпуск электрических пикапов Endurance, который она освоила с грехом пополам и при поддержке тайваньской Foxconn с третьего квартала прошлого года. Предприятие в Огайо в лучшие для этого стартапа, основанного в 2019 году, времена даже успел посетить президент Джозеф Байден (Joseph Biden).

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Источник изображения: Lordstown Motors

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Программа выпуска была скромной, не более тысячи машин, но пока сложно сказать, насколько компания в итоге смогла приблизиться к этой цели. В прошлом месяце Foxconn заявила, что отказывается предоставлять партнёру очередной транш финансирования, поскольку акции Lordstown вот-вот будут подвергнуты делистингу из-за слишком низкого курса, сохраняющегося на протяжении более 30 дней. Найти другие источники финансирования компания в сложившихся непростых условиях не может, а потому в скором будущем может прекратить сборку пикапов, которую и так приостанавливала из-за проблем с качеством продукции.