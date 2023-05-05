Продвижение своих геополитических интересов власти США строят на распространении выгодных им «страшилок». Как сообщает Reuters, глава Национального комитета США по разведке Эврил Хэйнс (Avril Haines) привела оценки ущерба мировой экономике, который может быть нанесён в результате гипотетического захвата Тайваня властями континентального Китая.
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Компоненты производства TSMC, по словам чиновницы, используются в 90% электронных устройств, продаваемых по всему миру. Если в результате нападения Китая компания утратит возможность их производить, то в первые несколько лет мировая экономика столкнётся с ущербом в размере от $600 млрд до $1 трлн в год. На экономику США и Китая в отдельности данные действия тоже будут влиять негативно, как резюмировала глава разведывательных ведомств США.