Количество платных подписчиков выросло до 975 млн человек.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В денежном выражении сегмент iPhone выступил неплохо для сложившихся на рынке условий, но у компании Apple нашлись и другие поводы для гордости за результаты первого календарного квартала. Выручка от услуг и реализации программного обеспечения компании выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных для сегмента $20,9 млрд. По сути, теперь компания получает 22 % всей выручки от оказания услуг.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Количество активных пользователей устройств Apple перевалило за 2 млрд человек ещё в январе, примерно половина из них приходится на владельцев iPhone, а количество платных подписчиков достигло 975 млн человек, удвоившись по сравнению с результатом трёхлетней давности.