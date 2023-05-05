В денежном выражении сегмент iPhone выступил неплохо для сложившихся на рынке условий, но у компании Apple нашлись и другие поводы для гордости за результаты первого календарного квартала. Выручка от услуг и реализации программного обеспечения компании выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных для сегмента $20,9 млрд. По сути, теперь компания получает 22 % всей выручки от оказания услуг.
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Количество активных пользователей устройств Apple перевалило за 2 млрд человек ещё в январе, примерно половина из них приходится на владельцев iPhone, а количество платных подписчиков достигло 975 млн человек, удвоившись по сравнению с результатом трёхлетней давности.