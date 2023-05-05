Поскольку TSMC собирается построить предприятия в Аризоне.

Только что завершилась квартальная отчётная конференция Apple, в ходе которой присутствующие аналитики задали руководству компании вопрос о наличии у неё возможности получить какую-то выгоду от выделения властями США субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли. Напомним, только на субсидирование строительства предприятий по выпуску чипов на территории страны власти готовы выделить $39 млрд, а общий бюджет программы тянет на $52 млрд.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания вряд ли получит прямую выгоду от этой инициативы, но некоторые из её партнёров рассчитывают получить эти субсидии, чтобы построить дополнительные производственные мощности. Речь, надо полагать, идёт о компании TSMC, которая строит в штате Аризона два предприятия, на которых будет выпускать 5-нм, 4-нм и 3-нм изделия. Apple изначально заявила, что будет в числе первых и главных клиентов этих предприятий. Впрочем, если учесть, что продукция американских предприятий TSMC будет дороже тайваньской, выгода Apple в этом контексте наверняка будет измеряться не денежными показателями.