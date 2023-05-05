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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple лишь опосредованно получит выгоду от субсидий правительства США
Поскольку TSMC собирается построить предприятия в Аризоне.
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Только что завершилась квартальная отчётная конференция Apple, в ходе которой присутствующие аналитики задали руководству компании вопрос о наличии у неё возможности получить какую-то выгоду от выделения властями США субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли. Напомним, только на субсидирование строительства предприятий по выпуску чипов на территории страны власти готовы выделить $39 млрд, а общий бюджет программы тянет на $52 млрд.

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Источник изображения: Apple

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Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания вряд ли получит прямую выгоду от этой инициативы, но некоторые из её партнёров рассчитывают получить эти субсидии, чтобы построить дополнительные производственные мощности. Речь, надо полагать, идёт о компании TSMC, которая строит в штате Аризона два предприятия, на которых будет выпускать 5-нм, 4-нм и 3-нм изделия. Apple изначально заявила, что будет в числе первых и главных клиентов этих предприятий. Впрочем, если учесть, что продукция американских предприятий TSMC будет дороже тайваньской, выгода Apple в этом контексте наверняка будет измеряться не денежными показателями.

#apple #полупроводники #tsmc #сша #субсидии
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