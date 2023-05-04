Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
При малейшей на то возможности.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Один из основателей компании Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) с энтузиазмом воспринимает электромобили, владеет двумя седанами Tesla Model S, но чаще передвигается на одном из самых доступных электромобилей на рынке США — Chevrolet Bolt EV, который к концу года будет снят с производства. По данным Electrek, в своём недавнем интервью Возняк выступил со своеобразной критикой подхода Tesla к тренировке систем искусственного интеллекта на дорогах общего пользования с привлечением простых автовладельцев.

реклама

Источник изображения: Electrek

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В целом, как признался Возняк, он верит в способность Tesla достичь полной автономности в управлении электромобилями через обновление программного обеспечения, но пока всё это очень далеко от реальности. Если кто-то из обывателей хочет стать жертвой ошибки искусственного интеллекта, который пытается убить человека при малейшей возможности, то ему следует приобрести электромобиль Tesla, как резюмировал Стив Возняк.

#apple #tesla #искусственный интеллект #электромобили tesla #автопилот #стив возняк
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Не добившись должного эффекта от снижения цен на электромобили, Tesla начала их повышать
IBM готова заменить искусственным интеллектом до 7800 кадровых позиций
IBM собирается заместить 7,8 тысяч рабочих мест ИИ-системами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
23
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
13
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
22
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
39
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
7
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
4
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
12

Сейчас обсуждают

Eppius
14:09
Это он зря. Наши уже выразили решительный протест этого достаточно. Можно возвращаться его никто пальцем не тронет как и всех остальных из верхушки. Главное не поддаваться на провокации.
Зеленский опасается возвращаться в Киев после теракта в Кремле и может отправиться в турне по Европе
WOLF PACIFIER
14:09
Зеленский опасается возвращаться в Киев после теракта в Кремле и может отправиться в турне по Европе
хахахер
14:08
надо поглядеть,как будет спатся старому сутенёру,после июня этого года
По словам Госсекретаря США Блинкена контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели
San Sanich
14:06
Посмотрим как допиливать будут. То что игра не оптимизированный кусок кода было ясно ещё по первому ролику IGN First. 30 кадров на series x это да, это явно в худших традициях беседки.
Redfall стал самым большим провалом в истории Arkane Studios
scroooge
14:05
Заглот пишет
Инсайдеры назвали сроки выхода и предварительные характеристики видеокарт Radeon RX 7700/7600 ХТ
Kutuz
13:55
А что, кто-то Китаю мешает развиваться? Ну помню только Трамп тогда с дуру Huawei начал на ровном месте вставлять палки в колёса, тогда они от этого достаточно ощутимо пострадали (нерабочие функции Гу...
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
Kutuz
13:51
Прям мои мысли и предъявы к некоторым авторам сформулировал предельно ясно и конкретно! Я вообще не понимаю зачем на некогда уважаемом ИТ ресурсе эти помои пропагандистские с телевизора и фейки Z-теле...
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
Iphonovec
13:50
автор просто тютю. 500-600 4090 у него жрёт... Когда лимит стоит на 450... Пользуюсь именно этим блоком на 4090, всё прекрасно.
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
Listoman
13:49
То есть 4090 в 4к равна 7900xtx в 1440p)
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Johan_888
13:44
Лучше газовозы с авианосцами.
США приступили к уничтожению "теневого" флота РФ – в Малайзии был атакован танкер Pablo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем