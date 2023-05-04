Один из основателей компании Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) с энтузиазмом воспринимает электромобили, владеет двумя седанами Tesla Model S, но чаще передвигается на одном из самых доступных электромобилей на рынке США — Chevrolet Bolt EV, который к концу года будет снят с производства. По данным Electrek, в своём недавнем интервью Возняк выступил со своеобразной критикой подхода Tesla к тренировке систем искусственного интеллекта на дорогах общего пользования с привлечением простых автовладельцев.
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В целом, как признался Возняк, он верит в способность Tesla достичь полной автономности в управлении электромобилями через обновление программного обеспечения, но пока всё это очень далеко от реальности. Если кто-то из обывателей хочет стать жертвой ошибки искусственного интеллекта, который пытается убить человека при малейшей возможности, то ему следует приобрести электромобиль Tesla, как резюмировал Стив Возняк.