Уже в этом они займут не менее 30%, как считают аналитики Baird.

На вчерашней квартальной отчётной конференции представители AMD не скрывали, что спрос на компоненты этой марки со стороны представителей «облачной индустрии» остаётся высоким, хотя корпоративный сегмент при этом демонстрирует слабость и затоваривание. По мнению аналитиков Baird, у AMD есть шансы по итогам текущего года увеличить свою долю на рынке процессоров серверного назначения с 22 до 30%, а в следующем году нарастить её до 40%. Напомним, что сама AMD рассчитывает в текущем году увеличить выручку в серверном сегменте на двузначное количество процентов.

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Во втором полугодии улучшится соотношение спроса и предложения в клиентском сегменте, что позволит AMD увеличить профильную выручку на десять с небольшим процентов. Напомним, что в первом квартале она в годовом сравнении снизилась почти в три раза. Восстановление спроса позволит компании перейти к более благоприятной ценовой политике и повысить норму прибыли.