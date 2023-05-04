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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры AMD Genoa в следующем году смогут занять до 40% серверного рынка
Уже в этом они займут не менее 30%, как считают аналитики Baird.
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На вчерашней квартальной отчётной конференции представители AMD не скрывали, что спрос на компоненты этой марки со стороны представителей «облачной индустрии» остаётся высоким, хотя корпоративный сегмент при этом демонстрирует слабость и затоваривание. По мнению аналитиков Baird, у AMD есть шансы по итогам текущего года увеличить свою долю на рынке процессоров серверного назначения с 22 до 30%, а в следующем году нарастить её до 40%. Напомним, что сама AMD рассчитывает в текущем году увеличить выручку в серверном сегменте на двузначное количество процентов.

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Источник изображения: JHVEPhoto

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Во втором полугодии улучшится соотношение спроса и предложения в клиентском сегменте, что позволит AMD увеличить профильную выручку на десять с небольшим процентов. Напомним, что в первом квартале она в годовом сравнении снизилась почти в три раза. Восстановление спроса позволит компании перейти к более благоприятной ценовой политике и повысить норму прибыли.

#amd #аналитика #процессоры #epyc #amd epyc genoa
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