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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сотрудники Google выразили недовольство по поводу крупных выплат главе компании на фоне массовых сокращений
Да ещё и $70 млрд на выкуп акций решили потратить.
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Бурное развитие бизнеса в период пандемии потребовало увеличения штата от многих американских компаний в сфере информационных технологий, но последующий спад неизбежно привёл к массовым сокращениям. Лишь Apple пытается стоять особняком, утверждая об отсутствии необходимости сокращать сотрудников, но «теневые» сокращения всё равно идут на стороне подрядчиков, да и генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) согласился уменьшить на 40% свой компенсационный пакет за 2022 год. На этом фоне крупные выплаты генеральному директору Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai), как отмечает Представителям делового издания CNBC, вполне резонно вызывают недовольство у сотрудников корпорации Alphabet, чьё количество предстоит сократить на 12 000 человек ради экономии.

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Источник изображения: Getty Images

Напомним, что в дополнение к весьма скромному базовому вознаграждению в размере $2 млн в год Сундар Пичаи по итогам прошлого года должен получить компенсацию расходов на обеспечение собственной безопасности в размере $6 млн, а также вознаграждение в форме акций корпорации на общую сумму $218 млн. Если учесть, что последний бонус выплачивается раз в три года, то по сравнению с 2021 годом компенсационный пакет главы корпорации вырос почти в 36 раз. Естественно, в условиях, когда компания объявила о необходимости сокращения 12 000 человек, это многим кажется неоправданным излишеством.

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Разозлило сотрудников Google и принятое советом директоров решение потратить на выкуп акций $70 млрд. Интересы внешних акционеров, по словам недовольных, ставятся руководством корпорации выше потребностей своих сотрудников.

#финансы #google #акции #сундар пичаи
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