И не считает, что закон Мура мёртв.

Представителям делового издания Barron’s удалось развить интервью с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su) вокруг обсуждения так называемого «закона Мура». Сформулированный недавно ушедшим из жизни сооснователем Intel Гордоном Муром (Gordon Moore) принцип в последние годы не соблюдался производителями полупроводниковой продукции, поскольку плотность размещения транзисторов на единице площади кристалла перестала удваиваться каждые два года.

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Источник изображения: Bloomberg

Лиза Су не разделяет точку зрения основателя NVIDIA на сложившуюся в отрасли ситуацию — по её мнению, закон Мура не мёртв, хотя его действие и замедлилось. Переход на каждый новый техпроцесс даётся дороже, прирост быстродействия транзисторов в прежних показателях не обеспечивается, страдает и энергетическая эффективность чипов. Преодолевать все эти трудности AMD предлагает за счёт использования многокристальной компоновки, включая пространственную в трёхмерном измерении, а также оптимизации программного обеспечения.

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При этом AMD и не думает останавливаться в освоении новых литографических норм, как подчеркнула глава компании. Уже сейчас специалисты AMD работаю над освоением 3-нм техпроцесса, их взоры также направлены в сторону более продвинутого 2-нм техпроцесса. Напомним, что в сфере передовой литографии AMD зависит от подрядчика в лице тайваньской TSMC, поскольку самостоятельный выпуск чипов американская компания давно прекратила.