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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Количество отгруженных в прошлом квартале процессоров AMD Ryzen упало на 55%
Их средняя цена реализации снизилась на 26%.
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На сайте AMD к утру успела появиться заветная форма 10-Q, которая позволяет рассмотреть итоги минувшего квартала в подробностях. Напомним, что в прошлом квартале выручка AMD в сегменте клиентских компонентов сократилась в три раза до $739 млн. В своём отчёте по форме 10-Q компания пояснила, что количество отгруженных процессоров при этом сократилось относительно аналогичного периода предыдущего года на 55%, а их средняя цена опустилась на 26%.

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Источник изображения: AMD

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Подчеркнём, что это вовсе не говорит о пропорциональном снижении спроса на процессоры AMD Ryzen в рознице — их продажи обеспечивались накопившимися складскими запасами. Компания уже третий квартал подряд поставляет торговым партнёрам меньше процессоров, чем требуется в рознице. В первом квартале, по мнению руководства AMD, дно было пройдено, и в этом квартале поставки со стороны компании начнут расти. Пока же приходится иметь дело с не очень приглядной статистикой.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #amd ryzen
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