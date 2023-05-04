На сайте AMD к утру успела появиться заветная форма 10-Q, которая позволяет рассмотреть итоги минувшего квартала в подробностях. Напомним, что в прошлом квартале выручка AMD в сегменте клиентских компонентов сократилась в три раза до $739 млн. В своём отчёте по форме 10-Q компания пояснила, что количество отгруженных процессоров при этом сократилось относительно аналогичного периода предыдущего года на 55%, а их средняя цена опустилась на 26%.
реклама
Подчеркнём, что это вовсе не говорит о пропорциональном снижении спроса на процессоры AMD Ryzen в рознице — их продажи обеспечивались накопившимися складскими запасами. Компания уже третий квартал подряд поставляет торговым партнёрам меньше процессоров, чем требуется в рознице. В первом квартале, по мнению руководства AMD, дно было пройдено, и в этом квартале поставки со стороны компании начнут расти. Пока же приходится иметь дело с не очень приглядной статистикой.