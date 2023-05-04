Разрешение на строительство будет получено к августу.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что тайваньская компания TSMC ведёт переговоры с рядом партнёров по поводу строительства предприятия по выпуску чипов в восточной части Германии. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд евро, к строительству могут быть привлечены NXP Semiconductors, Infineon Technologies и Bosch. Часть из первоначальных инвестиций в размере 7 млрд евро будет покрыта за счёт субсидий со стороны европейских властей.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Величина государственных субсидий пока не определена и активно обсуждается участниками проекта с властями, как отмечают источники. TSMC рассчитывает получить разрешение на строительство предприятия в Германии уже в августе этого года. Оно сосредоточится на выпуске 28-нм чипов, которые востребованы как предполагаемыми партнёрами компании, так и прочими клиентами в Европе.