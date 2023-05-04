Агентство Bloomberg вчера сообщило, что тайваньская компания TSMC ведёт переговоры с рядом партнёров по поводу строительства предприятия по выпуску чипов в восточной части Германии. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд евро, к строительству могут быть привлечены NXP Semiconductors, Infineon Technologies и Bosch. Часть из первоначальных инвестиций в размере 7 млрд евро будет покрыта за счёт субсидий со стороны европейских властей.
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Величина государственных субсидий пока не определена и активно обсуждается участниками проекта с властями, как отмечают источники. TSMC рассчитывает получить разрешение на строительство предприятия в Германии уже в августе этого года. Оно сосредоточится на выпуске 28-нм чипов, которые востребованы как предполагаемыми партнёрами компании, так и прочими клиентами в Европе.