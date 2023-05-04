Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC и партнёры потратят на строительство предприятия в Германии около 10 млрд евро
Разрешение на строительство будет получено к августу.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что тайваньская компания TSMC ведёт переговоры с рядом партнёров по поводу строительства предприятия по выпуску чипов в восточной части Германии. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд евро, к строительству могут быть привлечены NXP Semiconductors, Infineon Technologies и Bosch. Часть из первоначальных инвестиций в размере 7 млрд евро будет покрыта за счёт субсидий со стороны европейских властей.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Величина государственных субсидий пока не определена и активно обсуждается участниками проекта с властями, как отмечают источники. TSMC рассчитывает получить разрешение на строительство предприятия в Германии уже в августе этого года. Оно сосредоточится на выпуске 28-нм чипов, которые востребованы как предполагаемыми партнёрами компании, так и прочими клиентами в Европе.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Освоение техпроцессов тоньше 3 нм угрожает лидерам отрасли снижением прибыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
100
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
9
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
21
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
22
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
36
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
3
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
5
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Natural Selection 2 - краткое описание игры
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100810
06:18
Дыроколом!
Медведев: У России нет вариантов, кроме ликвидации Зеленского
Дмитрий
06:15
опять цитирование фэйка
Медведев заявил, что у России не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения украинской власти
Алексей Вобленко
06:14
Ща длсс прикрутят и можно будет по этой же методике. Посмотрим как 7900 без ФСР против 4090 с длсс 3 выступит))
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Дмитрий
06:13
Ядерный Димон возмущается. Не могу сказать что он не прав, но Украина открестилась от нападения. если бы подтвердила то был бы прав на 100%
Медведев заявил, что у России не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения украинской власти
Дмитрий
06:10
это всё Илон Маск он перестал жестко цензурировать твиттер и кто то начал даже правду там читать. 😂
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший: нам стоило послушать Путина
Константин Александрович
06:09
Статья не о чем. Ваще пох на эти мизерные проценты. Красные, зеленые, какая разница? Главное, что бы цена была адекватна производительности.
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Дмитрий
06:08
4070 по цене 4070ти налетай)
Выпущена первая на сегодняшний день RTX 4070 от Neptune с жидкостным охлаждением
Инфлюэнсер
06:08
Он трус, быстрее застрелится.
MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
Инфлюэнсер
06:06
Байдена пора на свалку.
Правительство США хочет "перекрыть майнерам кислород" 30%-м налогом на криптовалюты
alli
06:04
а если обновления прилетят так чимба вообще повесится)))
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем