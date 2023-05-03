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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD признала, что в клиентском сегменте ей приходится чаще сталкиваться с ценовой конкуренцией
Но её процессорам нет равных даже в этих условиях.
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-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В минувшем квартале затоваривания складов на стороне клиентов компании AMD не удалось избежать даже в том случае, когда речь шла о поставках серверных процессоров в корпоративном сегменте. Вполне закономерно, что в таких условиях присутствующие на отчётном мероприятии аналитики решили поинтересоваться у руководства компании, в какой ценовой обстановке этому производителю процессоров приходится действовать.

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Источник изображения: AMD

Как пояснила Лиза Су (Lisa Su), в сегменте центров обработки данных ценовая политика AMD достаточно стабильна — тем более, что её клиентам подчас важнее понимать, какой будет совокупная стоимость владения процессорами, включая расходы на электроэнергию, и стоимость самого процессора имеет не первостепенное значение.

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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В клиентском сегменте, с учётом наличия излишков процессоров, ценовая обстановка сейчас более конкурентна, как отметила глава компании. Для AMD важнейшей задачей является приведение объёмов поставок процессоров в соответствие с потребностями рынка. Средняя цена реализации клиентских процессоров, как отметила Лиза Су, снизилась в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продукция AMD, по её словам, продолжает обеспечивать наилучшее соотношение производительности и цены, а также производительности и энергопотребления на рынке.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #amd ryzen
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