Но её процессорам нет равных даже в этих условиях.

В минувшем квартале затоваривания складов на стороне клиентов компании AMD не удалось избежать даже в том случае, когда речь шла о поставках серверных процессоров в корпоративном сегменте. Вполне закономерно, что в таких условиях присутствующие на отчётном мероприятии аналитики решили поинтересоваться у руководства компании, в какой ценовой обстановке этому производителю процессоров приходится действовать.

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Источник изображения: AMD

Как пояснила Лиза Су (Lisa Su), в сегменте центров обработки данных ценовая политика AMD достаточно стабильна — тем более, что её клиентам подчас важнее понимать, какой будет совокупная стоимость владения процессорами, включая расходы на электроэнергию, и стоимость самого процессора имеет не первостепенное значение.

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В клиентском сегменте, с учётом наличия излишков процессоров, ценовая обстановка сейчас более конкурентна, как отметила глава компании. Для AMD важнейшей задачей является приведение объёмов поставок процессоров в соответствие с потребностями рынка. Средняя цена реализации клиентских процессоров, как отметила Лиза Су, снизилась в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продукция AMD, по её словам, продолжает обеспечивать наилучшее соотношение производительности и цены, а также производительности и энергопотребления на рынке.