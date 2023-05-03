В комментариях агентству Bloomberg представители отраслевой ассоциации SIA, в которую входит немало поставщиков полупроводниковой продукции со штаб-квартирами в США, выразили свою точку зрения на происходящее в отрасли применительно к постоянно расширяющимся запретам со стороны властей страны на работу с китайскими клиентами.
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Представители ассоциации подчеркнули, что не в их компетенции формирование правил в области национальной безопасности США, но они хотят, чтобы законодатели отдавали себе отчёт в последствиях новых правил для коммерческого рынка полупроводниковых компонентов. Американские компании хотят присутствовать на рынке КНР, он является крупнейшим в мире, и подобное мнение наверняка готовы выразить представители многих других отраслей.
Поставщики готовы подчиняться требованием властей США, они просто хотели бы, чтобы правила игры были более прозрачными и предсказуемыми. Участники отрасли порой вынуждены формировать планы развития бизнеса на пять лет вперёд, а когда всё меняется каждые полгода, это создаёт серьёзные неудобства. Две предыдущие администрации президента США, по словам представителей ассоциации SIA, вообще так противоречиво меняли правила, что это больше напоминало движение по «американским горкам».