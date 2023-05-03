По стечению обстоятельств, на этой неделе с квартальными отчётами выступают две американские компании, название которых начинается с одной и той же буквы. Первой о результатах своей деятельности в первом квартале отчиталась AMD, сообщив о снижении выручки на 9% в годовом сравнении до $5,4 млрд, а также получении операционных убытков в размере $145 млн и чистых убытков в размере $139 млн. Впрочем, если не учитывать влияние сделки по поглощению Xilinx, то квартал завершился с операционной прибылью в размере $1,1 млрд и чистой прибылью в размере $970 млн.
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Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) отметила, что компания выступила лучше собственных ожиданий, поскольку ситуация со спросом была неоднозначной. Новый финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu) подчеркнула, что в первом квартале более половины выручки принесли серверный и встраиваемый сегменты. Во втором квартале компания рассчитывает на последовательный рост выручки в клиентском сегменте, но пока последний выступает весьма посредственно. Выручка на данном направлении в первом квартале сократилась на 65% до $739 млн, игровой сегмент показал снижение выручки на 6% до $1,8 млрд. Рост выручки от реализации компонентов для игровых консолей на десятки процентов не смог перекрыть снижение спроса на видеокарты этой марки. В серверном же сегменте выручку удалось удержать на уровне прошлого года — $1,3 млрд.
Во втором квартале AMD рассчитывает выручить не более $5,6 млрд, что на 19% меньше итогов аналогичного периода предыдущего года. Норма прибыли должна остаться на уровне 50%. Прогноз по году в целом руководство компании дало в размытом виде, сославшись на способность серверного и встраиваемого сегментов продемонстрировать рост выручки. В первом полугодии изменений по норме прибыли относительно аналогичного периода прошлого года не ожидается, во втором она должна увеличиться. В целом, в AMD считают, что спрос начнёт восстанавливаться во второй половине текущего года. Курс акций компании после публикации отчёта упал на 6%, поскольку прогноз по второму кварталу не оправдал ожиданий аналитиков.