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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Услуги TSMC за пределами Тайваня будут на 10-30% дороже
Если речь идёт о самых передовых техпроцессах.
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Компания TSMC после длительных переговоров с властями США всё же начала строить в Аризоне два предприятия по контрактному выпуску полупроводниковых компонентов. Первое из них уже в следующем году должно начать поставки 5-нм чипов, а второе к 2026 году освоит массовое производство 3-нм компонентов. Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), который в управлении компанией уже несколько лет как не участвует, неоднократно повторял, что если строительство предприятий в США окажется в пять раз дороже, чем на Тайване, то само производство чипов будет обходиться примерно в полтора раза дороже. Теперь ресурс DigiTimes сообщает, что расценки на услуги TSMC на предприятиях за пределами Тайваня будут примерно на 10-30% выше, если речь идёт о сегменте передовой литографии.

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Источник изображения: AFP

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Очевидно, что обещанные основателем TSMC почти 50% наценки будут отчасти компенсироваться за счёт субсидий и налоговых послаблений. При разнице в цене от 10 до 30% по сравнению с Тайванем у TSMC остаются неплохие шансы привлечь тех клиентов, которым важны сроки вывода новых продуктов на рынок, поскольку взаимодействие с TSMC на территории США всё равно ускорит подготовку по сравнению с тайваньским вариантом. Кроме того, не стоит забывать и политической составляющей — она позволит перекрыть любые дополнительные издержки в глазах заказчиков из США.

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