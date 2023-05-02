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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Курс акций NVIDIA вырос до 13-месячного максимума
Искусственный интеллект не даёт покоя инвесторам.
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Сама NVIDIA пока не спешит публиковать квартальную отчётность, но это на днях сделает конкурирующая AMD. По информации тематических ресурсов, курс акций NVIDIA на этой неделе подрос на несколько процентов и достиг максимального с марта 2022 года уровня. Эксперты объясняют такой оптимизм инвесторов сохраняющимся интересом к системам генеративного искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Sundry Photography

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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В конце прошлого месяца аналитики Erste заявили, что тема искусственного интеллекта в 2024 году будет способствовать значительному росту выручки NVIDIA в серверном сегменте. Представители HSBC попутно отметили, что ценовая политика NVIDIA позволяет ей рассчитывать на приличный рост выручки даже без существенного увеличения количества поставляемых клиентам ускорителей вычислений.

#nvidia #аналитика #финансы
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