Искусственный интеллект не даёт покоя инвесторам.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Сама NVIDIA пока не спешит публиковать квартальную отчётность, но это на днях сделает конкурирующая AMD. По информации тематических ресурсов, курс акций NVIDIA на этой неделе подрос на несколько процентов и достиг максимального с марта 2022 года уровня. Эксперты объясняют такой оптимизм инвесторов сохраняющимся интересом к системам генеративного искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Sundry Photography

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В конце прошлого месяца аналитики Erste заявили, что тема искусственного интеллекта в 2024 году будет способствовать значительному росту выручки NVIDIA в серверном сегменте. Представители HSBC попутно отметили, что ценовая политика NVIDIA позволяет ей рассчитывать на приличный рост выручки даже без существенного увеличения количества поставляемых клиентам ускорителей вычислений.