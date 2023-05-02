Сама NVIDIA пока не спешит публиковать квартальную отчётность, но это на днях сделает конкурирующая AMD. По информации тематических ресурсов, курс акций NVIDIA на этой неделе подрос на несколько процентов и достиг максимального с марта 2022 года уровня. Эксперты объясняют такой оптимизм инвесторов сохраняющимся интересом к системам генеративного искусственного интеллекта.
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В конце прошлого месяца аналитики Erste заявили, что тема искусственного интеллекта в 2024 году будет способствовать значительному росту выручки NVIDIA в серверном сегменте. Представители HSBC попутно отметили, что ценовая политика NVIDIA позволяет ей рассчитывать на приличный рост выручки даже без существенного увеличения количества поставляемых клиентам ускорителей вычислений.