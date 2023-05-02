В апреле руководством Samsung Electronics уже были выявлены случаи передачи конфиденциальной информации сотрудниками этой корейской компании через набирающие популярность чат-боты. Как сообщает Bloomberg, выводы были сделаны достаточно быстро, а меры приняты незамедлительно. На этой неделе сотрудники одного крупного подразделения Samsung получили памятки, в которых запрещается использование чат-ботов любого происхождения на рабочих устройствах компании и внутри её корпоративной сети.
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Более того, даже с личных устройств сотрудникам Samsung запрещается передавать в чат-ботах информацию, которая может представлять коммерческую ценность для компании. Нарушителям грозит увольнение. При этом южнокорейский гигант просит стремящихся к инновации сотрудников запастись терпением, поскольку в будущем обещает создать безопасные условия для работы с искусственным интеллектом. Судя по всему, речь идёт о создании собственной системы генеративного ИИ.