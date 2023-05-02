Доставка грузов беспилотными летательными аппаратами привлекает многих разработчиков, поскольку такое средство логистики почти всегда способно перемещаться с равномерной скоростью по кратчайшему расстоянию между точками отправления и получения. В идеальных условиях это позволяет значительно сократить сроки доставки, а иногда от них зависят жизнь и здоровье людей. Как сообщает издание Nikkei Asian Review, подразделение японской Toyota Motor заинтересовалось молодой японской компанией Prodrone, которое создаёт беспилотные летательные аппараты, способные переносить на расстояние до 50 км около 50 кг груза.
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Входящая в состав Toyota компания Jtekt, как ожидается, поддержит стартап не только материально, но и инновациями. В качестве источника питания для серийных летательных аппаратов Prodrone, например, должны выступить разработанные Jtekt суперконденсаторы, способные быстро отдавать и восполнять электрический заряд. Они не только обладают малым весом, что важно для летательного аппарата, но и обеспечивают довольно продолжительный эксплуатационный ресурс.