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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сам по себе бизнес Rivian сейчас почти ничего не стоит
Но потенциальному покупателю всё равно бы пришлось выложить не менее $12 млрд.
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В ноябре 2021 года относительно молодая по меркам отрасли американская компания Rivian вышла на местный фондовый рынок, и вскоре её капитализация достигла $150 млрд, затмив сразу нескольких «долгожителей» сегмента вместе взятых. Тогда подобная оценка бизнеса рынком отображала уверенность инвесторов в перспективности производства электрических кроссоверов и пикапов, которые в США очень востребованы.

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В настоящий же момент, как поясняет Bloomberg, акции Rivian упали в цене на 93% относительно максимума, а капитализация компании едва ли превышает $12 млрд. Если учесть, что на её счетах находятся около $11,6 млрд, то сам по себе бизнес Rivian в глазах инвесторов почти ничего не стоит.

Источник изображения: Rivian

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По сравнению с январскими прогнозами на 25% снизилась и сумма, которую инвесторы ожидают увидеть в качестве квартальной выручки Rivian, когда она 9 мая отчитается о результатах деятельности в этом периоде. $650 млн — это довольно скромная величина на фоне тех расходов, которые Rivian придётся понести для дальнейшего расширения производства электромобилей и подготовки к переходу на новую платформу R2 к 2026 году. По оценкам аналитиков Piper Sandler, до 2025 года Rivian придётся привлечь ещё не менее $4 млрд, чтобы добиться желаемых целей в бизнесе. Выживать становится всё труднее: молодой производитель не обладает теми масштабами бизнеса, чтобы получать экономию себестоимости на фоне той же Tesla, а монетарная политика властей США в сочетании с трудной макроэкономической обстановкой делает электрические пикапы Rivian R1T буквально штучным товаром, поскольку цены на них начинаются от $73 000.

#аналитика #финансы #сша #электромобили #rivian #электрический пикап
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