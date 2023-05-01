Среди машин этого класса, работающих на электротяге.

Сегодня электромобили стремятся собирать компании, которые имеют весьма отдалённое отношение к автомобильной промышленности, но на правах одного из первопроходцев Tesla может противопоставить им не только определённый опыт в этой сфере, но и вертикальную интеграцию бизнеса, которая позволяет повышать КПД компонентов на каждом этапе разработки транспортного средства. Кроссовер Tesla Model Y на правах самого молодого из серийно выпускаемых электромобилей этой марки способен похвастать высокой энергетической эффективностью, но как поясняет Electrek, представители компании не всегда достоверно определяют самую экономичную его модификацию.

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Источник изображения: Electrek, EPA

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В частности, недавно в Twitter представители Tesla назвали полноприводный вариант Model Y самым эффективным электрическим кроссовером на рынке, но статистика ведомства EPA гласит, что этот титул принадлежит заднеприводной версии того же кроссовера. Он способен расходовать не более 26 кВт·ч электроэнергии на каждые 160 км пути. У полноприводного варианта такой расход чуть выше — 28 кВт·ч. В остальном же кроссовер Tesla Model Y действительно выглядит лучше многих электромобилей такого класса на мировом рынке с точки зрения энергетической экономичности. В зимнее время он также теряет запас хода не так сильно, как некоторые конкурирующие электромобили.