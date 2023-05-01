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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Премьер-министр Израиля утверждает, что реформы судебной системы не несут угрозы иностранным инвестициям
Те, кто покинет страну, потеряют деньги, как он убеждён.
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Израильское общество сейчас взволновано проводимыми властями реформами судебной системы в стране, но как сообщает Bloomberg, премьер-министр Беньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) в интервью американскому каналу CNN призвал предпринимателей не выводить деньги из страны. По его словам, «Израиль был и остаётся источником технологий и инноваций». Те, кто выводит капиталы из Израиля, теряют деньги, как убеждён премьер-министр.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как считает Нетаньяху, «умный капитал» будет прибывать в страну ещё в больших количествах, поскольку «свобода инноваций и заработка» в Израиле сохранится даже после предлагаемых правительством реформ судебной системы. Эта страна является родиной для многих компаний с мировым именем, у компании Intel в Израиле длительное время действуют центр по разработке процессоров и предприятия по их выпуску. NVIDIA после поглощения местной компании Mellanox выразила готовность вкладывать серьёзные средства в развитие местного бизнеса. Принадлежащая Intel компания Mobileye тоже осуществляет основную часть своей деятельности в Израиле.

#инвестиции #израиль
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