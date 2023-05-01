При помощи процессора Intel Core i9-13900K, разогнанного до 8185 МГц.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В последние дни апреля появлению этой новости на страницах нашего сайта помешал приоритет других материалов, но утро понедельника является благоприятным периодом для публикации сведений об очередных достижениях в сфере экстремального разгона. Команде австралийских энтузиастов удалось обновить абсолютный мировой рекорд 3DMark2001 SE, который теперь соответствует 305 715 баллам.

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Источник изображения: HWBot, TeamAU

Довольно старую видеокарту GeForce GTX 980 Ti в этом эксперименте сопровождал центральный процессор Intel Core i9-13900K, который в материнской плате Gigabyte AORUS Z790 Tachyon был разогнан при помощи жидкого азота до 8185 МГц с сохранением активности трёх производительных ядер и трёх сопутствующих потоков. Использовался инженерный образец процессора.

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Сама видеокарта GeForce GTX 980 Ti была разогнана с 1190/1291/7200 МГц до 1790/1891/8800 МГц. Для охлаждения графического процессора тоже использовался жидкий азот, если верить описанию эксперимента. Полученный результат 3DMark2001 SE возглавляет шестёрку достижений, которые превышают планку в 300 000 баллов.