Инвесторы зацепились за возможность снижения операционной прибыли.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Агентство Reuters поспешило заявить, что по итогам утренней торговой сессии в Токио акции Sony упали в цене почти на 5%, хотя прошлую неделю компания завершила в целом благоприятным финансовым отчётом. Инвесторам не понравилось заявление руководства Sony о возможности снижения операционной прибыли корпорации по итогам текущего фискального года на 3,2%.

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Источник изображения: Sony

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К слову, на направлении игровых консолей Sony не собирается сбавлять обороты. Сейчас компании удалось победить дефицит компонентов и по итогам прошлого фискального года отгрузить 19,1 млн консолей PlayStation 5. В этом фискальном году компания рассчитывает выпустить почти 25 млн консолей. По всей видимости, таких прогнозов инвесторам оказалось недостаточно, и прогнозируемые показатели прибыльности оказались на первом месте в их оценке ситуации.