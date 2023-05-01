Агентство Reuters поспешило заявить, что по итогам утренней торговой сессии в Токио акции Sony упали в цене почти на 5%, хотя прошлую неделю компания завершила в целом благоприятным финансовым отчётом. Инвесторам не понравилось заявление руководства Sony о возможности снижения операционной прибыли корпорации по итогам текущего фискального года на 3,2%.
реклама
К слову, на направлении игровых консолей Sony не собирается сбавлять обороты. Сейчас компании удалось победить дефицит компонентов и по итогам прошлого фискального года отгрузить 19,1 млн консолей PlayStation 5. В этом фискальном году компания рассчитывает выпустить почти 25 млн консолей. По всей видимости, таких прогнозов инвесторам оказалось недостаточно, и прогнозируемые показатели прибыльности оказались на первом месте в их оценке ситуации.