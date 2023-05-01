Как сообщает агентство Bloomberg, в минувшие выходные с соблюдением некоторых мер конфиденциальности японская корпорация SoftBank подала в американские регулирующие органы заявку на размещение акций Arm на фондовой площадке в Нью-Йорке. Активы Arm принадлежат SoftBank с 2016 года, после провала попытки продать их компании NVIDIA в прошлом году началась подготовка к выходу на IPO.
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По какой цене и на какую сумму будут размещены акции, в заявке не уточняется. По слухам, SoftBank намеревается привлечь от $8 до $10 млрд, но сохранить основной пакет акций Arm за собой, как и интеграцию этого британского разработчика процессорных архитектур в свой холдинг. Капитализацию Arm сторонние эксперты оценивают в сумму от $30 до $70 млрд, на биржу выйдет лишь малая часть акций компании.