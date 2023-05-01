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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Alibaba Джек Ма получил должность приглашённого профессора Токийского университета
И будет участвовать в его деятельности с мая по октябрь этого года.
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По информации Bloomberg, с первого мая текущего года один из основателей китайской империи Alibaba Group Джек Ма (Jack Ma) вступил в должность приглашённого профессора Токийского университета. С мая по октябрь текущего года китайский миллиардер будет заниматься в японском университете исследовательской работой и читать лекции.

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Источник изображения: Bloomberg

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Что характерно, 58-летний предприниматель будет вовлечён в работу на направлении сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, а заодно читать лекции по предпринимательскому делу и инновациям. В 2020 году Джек Ма имел неосторожность выступить с критикой регулирующих органов КНР, после чего на какое-то время пропал из публичной сферы, а готовящийся выход на IPO дочерней Ant Group пришлось отменить. В марте этого года Джек Ма был замечен в континентальной части Китая, чего в последнее время не наблюдалось. Теперь становится понятно, что до октября глава Alibaba Group будет как минимум регулярно появляться в Японии, если не находиться там на постоянной основе.

#япония #alibaba group #джек ма
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