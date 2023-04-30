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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ценовая война Tesla ударила по доходам Mobileye
В этой войне не будет победителей.
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Номинально с октября прошлого года израильская компания Mobileye является публичной, но если опираться на опубликованную Intel форме 10-Q информацию, материнская корпорация до сих пор владеет 94% акций этого разработчика компонентов для систем автопилота. Это не мешает Mobileye публиковать самостоятельную отчётность, чем она и воспользовалась накануне, заявив о получении в первом квартале выручки в размере $458 млн, что фактически даже оказалось чуть выше ожиданий рынка.

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Источник изображения: Mobileye

Негативное влияние на курс акций компании, который снизился на 16% после публикации отчёта, оказала другая информация. Руководство Mobileye заявило, что по итогам текущего года рассчитывает получить операционную прибыль в размере $560 млн при выручке не более $2,1 млрд. Ещё в январе эти показатели достигали $600 млн и $2,2 млрд, да и инвесторы пока придерживались такого же прогноза.

Свой пессимизм руководство Mobileye объяснило просто. Крупнейший в мире рынок электромобилей, коим является Китай, пострадал от действий одного мирового производителя, который корректировал свою ценовую политику весьма агрессивно — в этом комментарии угадываются действия компании Tesla. Кроме того, в Китае прекратились субсидии на покупку электромобилей, да и экономика страны пока не восстановилась после пандемии в полной мере.

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Последствия ценовой войны с Tesla для клиентов Mobileye весьма предсказуемы — им приходится искать резервы снижения цен для экономии, а не самые дешёвые системы автопилота под сокращение попадают едва ли не в первую очередь. Системами Mobileye из китайских производителей пользуются подразделения Geely, которые выпускают электромобили под марками ZEEKR и Polestar.

#аналитика #финансы #tesla #электромобили #цены #автопилот #mobileye
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