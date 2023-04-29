Речь идёт об операционной прибыли.

Выжидая четыре недели с публикацией квартальной отчётности, корпорация Intel не стала тянуть с распространением формы 10-Q, в которой результаты деятельности за первый квартал расписаны максимально подробно. Это позволяет выяснить, например, что даже на фоне полученных общих операционных убытков в размере $1,5 млрд некоторые подразделения компании выступили относительно удачно.

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Источник изображения: Intel

По крайней мере, операционную прибыль смогли по итогам первого квартала получить клиентское ($520 млн) и «автомобильное» (Mobileye, $123 млн) направления деятельности компании. Если в первом случае операционная прибыль снизилась в годовом сравнении более чем в пять раз, то во втором всё ограничилось более скромной просадкой.

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В целом отметим, что выручка Intel продолжает более чем на 50% зависеть от рынка ПК, а внутри этого сегмента она на 59% определяется реализацией компонентов для ноутбуков. На последнем направлении выручка компании за год снизилась на 43%. На том же настольном направлении выручка просела гораздо скромнее, всего на 29%. Напомним, что по итогам первого квартала Intel удалось увеличить долю рынка в клиентском сегменте, если верить руководству компании.