Геополитический нюанс сохраняется, по его словам.

После публикации квартальной отчётности глава Intel не стал скрывать, что в ходе своей недавней поездки в Китай активно обсуждал с местными регуляторами перспективы одобрения ими сделки по покупки израильской компании Tower Semiconductor. Последняя специализируется на контрактном производстве чипов, и хотя не использует передовой по меркам Intel литографии, обладает обширной клиентской базой и собственно опытом ведения такого бизнеса, в самостоятельном развитии которого заинтересована и Intel.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

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Итоги переговоров с китайскими чиновниками, по словам Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), оставили у него положительное впечатление и позволили команде Intel с энтузиазмом продолжать работу по завершению сделки с Tower Semiconductor. Согласовать все условия компания надеется до конца второго квартала, хотя предельный срок соответствует 15 августа текущего года. Гелсингер признал, что в этом вопросе присутствует геополитический фактор, но прогресс всё равно заметен.