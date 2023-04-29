Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Визит в Китай укрепил уверенность главы Intel в успешном завершении сделки с Tower Semiconductor
Геополитический нюанс сохраняется, по его словам.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

После публикации квартальной отчётности глава Intel не стал скрывать, что в ходе своей недавней поездки в Китай активно обсуждал с местными регуляторами перспективы одобрения ими сделки по покупки израильской компании Tower Semiconductor. Последняя специализируется на контрактном производстве чипов, и хотя не использует передовой по меркам Intel литографии, обладает обширной клиентской базой и собственно опытом ведения такого бизнеса, в самостоятельном развитии которого заинтересована и Intel.

реклама

Источник изображения: Tower Semiconductor

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Итоги переговоров с китайскими чиновниками, по словам Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), оставили у него положительное впечатление и позволили команде Intel с энтузиазмом продолжать работу по завершению сделки с Tower Semiconductor. Согласовать все условия компания надеется до конца второго квартала, хотя предельный срок соответствует 15 августа текущего года. Гелсингер признал, что в этом вопросе присутствует геополитический фактор, но прогресс всё равно заметен.

#intel #китай #сделка #tower semiconductor #антимонопольщики
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпуск 3-нм изделий китайским производителям не светит в ближайшие пять лет
Средняя цена реализации настольных процессоров Intel выросла на 5% при падении объёмов на 32%
Клиентское направление бизнеса Intel в прошлом квартале принесло прибыль в размере $520 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
34
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
95
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра на AMD (Апрель)
4
ВС РФ барражирующими боеприпасами "Ланцет" за 24 часа уничтожили пять зенитных систем ВСУ
4
Windows 11: скрытые функции, советы и рекомендации
15
Пилот F-35 ВВС США: "Хьюстон, у нас проблемы - мой самолет не распознает российские ЗРК С-300"
2
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
13
Сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard заблокирована - корабль Xbox идет на дно
16
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
43
США угрожают развернуть подводные лодки с ядерным оружием у китайских границ. Очередь за Китаем
9

Сейчас обсуждают

Олег Попов
13:13
нифига у тебя вентиляторов.)) у меня три 140ых на вдув, три таких же на выдув, и кулер D15, и ничего не греется.)
Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
Fetaminaza
13:08
1 терабайт в день твари охуевшие, на скорости которую они предоставляют за месяц не скачать
В обновлении Google Authenticator 2FA отсутствует важная функция безопасности, но это ненадолго
Евгений Орлов
13:07
человечество на службе у ИИ уже совсем скоро
Министр труда Германии убеждён, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит
Cheshire600
13:07
качаю. через час, думаю, смогу скриншот выложить.
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
nonses84
13:01
Когда эти уроды уже нажрутся? Нам говорят о том что нужно помогать друг другу и вместе мы сила, а на деле пидр компании делают всё для себя
В обновлении Google Authenticator 2FA отсутствует важная функция безопасности, но это ненадолго
Ёшкин кот
12:59
Завязывал бы он с наркотой .
Зеленский подтвердил, что «контрнаступ» ВСУ будет, и одной из целей станет Крым
Владимир Дранников
12:59
Медведев: Москва будет стремиться к полному разгрому врага, полной демилитаризации Украины, наказанию ключевых официальных лиц
Зеленский подтвердил, что «контрнаступ» ВСУ будет, и одной из целей станет Крым
Владимир Дранников
12:54
Так ещё англия поступала во времена крымской войны 1853 года, но пакостить начала до войны
Представитель AMD похвастался низкой ценой Radeon с 16 Гбайт на фоне предложений NVIDIA с 8-12 Гбайт
Сергей Кириллов
12:53
Малыш, АМД я пользовался, начиная с 9600-9800 радеонов, потом были 850xt, 3850,4850,5850,6950, 7970,а потом качество чипов и п.о. свернуло не туда. Если процессоры АМД рвут рынок, потому что хороший п...
Видеокарты NVIDIA стремительно превращаются в тыквы – нулевые перспективы GeForce RTX 3060 Ti
Hive
12:50
Так, запишем: ACDCOVER - полный дебил. PS Можете меня цитировать.
Проблема выгорания процессоров AMD связана с некомпетентностью на многих уровнях — GamersNexus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем