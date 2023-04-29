Хлопоты, конечно, пропадают, но и человеку придётся вкалывать.

Споры о степени влияния технологий искусственного интеллекта на будущее человечества с появлением генеративных моделей разгорелись с новой силой. Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil), как сообщает Bloomberg, в одном из своих интервью местным СМИ выразил уверенность, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит.

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Источник изображения: Getty Images

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«Судя по всему тому, что мы знаем и наблюдаем, наше общество в будущем не останется без работы», — заявил чиновник. Он также добавил, что не поддерживает запрет на использование чат-ботов типа ChatGPT, но считает важным понимать, на каких именно наборах данных тренируются соответствующие модели. По крайней мере, это позволит предотвратить получение нежелательных результатов, как пояснил министр.