Зато может светить в ближайшие десять.

Ещё в прошлом году стало известно, что китайская компания SMIC на протяжении года производила для одного из своих клиентов компоненты с использованием техпроцесса, по своим характеристикам напоминающего 7-нм технологию в исполнении тайваньской TSMC, которая считается мировым лидером в этой сфере.

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Это открытие было тем интереснее, если учесть, что поставки в Китай оборудования для работы с EUV-литографией были ограничены ещё в 2019 году, а без такого оборудования выпуск чипов по 7-нм технологии предельно сложен. По мнению опрощенных CNBC экспертов, SMIC всё равно не сможет без доступа к EUV-оборудованию выпускать в достаточных количествах те самые 7-нм чипы.

Источник изображения: SMIC

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Чтобы освоить 5-нм или 3-нм технологию производства чипов, китайской полупроводниковой отрасли потребуется не менее пяти лет в лучшем случае, как считают аналитики Morningstar Asia. Не менее десяти лет потребуется китайской SMIC, чтобы почти полностью устранить отставание от той же TSMC. По всей видимости, американские власти как раз рассчитывали на подобный эффект, вводя против SMIC санкции в 2020 году. С тех пор экспортные ограничения США были усилены в отношении всего полупроводникового сектора Китая. Для сравнения, TSMC и Samsung освоили выпуск 7-нм продукции ещё в 2018 году, и им изначально было доступно подходящее для массового производства подобных чипов оборудование класса EUV.