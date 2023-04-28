И даже субсидии особой погоды не сделают.

Представители министерства торговли США, как сообщает Bloomberg, прекрасно осознают, что субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны на всех желающих точно не хватит, уже сейчас подано около 200 заявок, а весь бюджет на поддержку подобных проектов не превышает $39 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Себестоимость производства чипов в США всё равно будет выше примерно на 40% по сравнению с тем же Тайванем, но субсидии и не ставят своей целью полностью перекрыть эту разницу. Лет через десять она сократится, когда американские предприятия достигнут адекватных объёмов производства и обрастут сопутствующей инфраструктурой. По мнению чиновников, именно тогда производство чипов на территории США станет вполне конкурентоспособным с экономической точки зрения.