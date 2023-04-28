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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel будет выпускать для сторонних заказчиков не только Arm-совместимые процессоры, но и GPU
Кроме того, архитектура RISC-V тоже не забыта.
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Во время квартальной отчётной конференции Intel генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) напомнил, что компания заключила с британским разработчиком процессорных архитектур Arm соглашение о сотрудничестве в сфере адаптации его разработок к собственной технологии Intel 18A, которое теоретически позволит с 2025 года выпускать на предприятиях Intel передовые Arm-совместимые процессоры для нужд сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Intel

При этом сама Intel, как следует из слов Гелсингера, скептически относится к перспективам выпуска Arm-совместимых процессоров для серверного сегмента, поскольку её собственное семейство Xeon с так называемыми энергоэффективными ядрами типа E сможет решить главную проблему на этом рынке — обеспечить совместимость с имеющимся программным обеспечением под экосистему x86 при снижении энергозатрат.

Зато Intel никак не возражает против выпуска по заказу сторонних клиентов тех самых процессоров с Arm-совместимой архитектурой, равно как и носителей архитектуры RISC-V. Графические процессоры тоже будут играть важную роль в ускорении вычислений, поэтому Intel готова предлагает клиентам выпуск изделий всех четырёх типов: центральных процессоров с архитектурами x86, Arm, RISC-V и графических процессоров.

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Пока Intel выделяет на контрактное направление около 10% своих капитальных затрат, но по мере развития профильного бизнеса эта доля может увеличиться. До конца этого года будет объявлен ещё один сторонний инвестор, который согласился разделить с Intel затраты на строительство нового предприятия по выпуску чипов. Кроме того, уже в прошлом квартале клиенты Intel успели получить работоспособные образцы изделий, выпущенных по технологии 18A, которая будет освоена в массовых масштабах к 2025 году.

#intel #полупроводники #процессоры #arm #gpu #risc-v
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