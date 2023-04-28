А в потребительском — даже нарастить.

На квартальной отчётной конференции Intel руководители компании отметили, что к середине года тираж серверных процессоров Xeon поколения Sapphire Rapids достигнет 1 млн штук, а снижение доли продукции Intel на этом рынке прекратилось, что считается хорошим знаком на фоне возросшего конкурентного давления со стороны AMD.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В потребительском же сегменте Intel даже укрепила свои позиции по итогам первого квартала. В этом отчётном периоде компании приходилось поставлять процессоров примерно на 20% ниже общей потребности рынка, поскольку складские запасы всё ещё были выше нормы. Коррекция продолжится во втором квартале, но к середине года Intel рассчитывает подойти в более или менее равновесном состоянии с точки зрения спроса и предложения на процессоры. В целом ёмкость рынка ПК по итогам года не превысит 270 млн штук, как ожидает руководство Intel.