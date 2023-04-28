На квартальной отчётной конференции Intel руководители компании отметили, что к середине года тираж серверных процессоров Xeon поколения Sapphire Rapids достигнет 1 млн штук, а снижение доли продукции Intel на этом рынке прекратилось, что считается хорошим знаком на фоне возросшего конкурентного давления со стороны AMD.
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В потребительском же сегменте Intel даже укрепила свои позиции по итогам первого квартала. В этом отчётном периоде компании приходилось поставлять процессоров примерно на 20% ниже общей потребности рынка, поскольку складские запасы всё ещё были выше нормы. Коррекция продолжится во втором квартале, но к середине года Intel рассчитывает подойти в более или менее равновесном состоянии с точки зрения спроса и предложения на процессоры. В целом ёмкость рынка ПК по итогам года не превысит 270 млн штук, как ожидает руководство Intel.