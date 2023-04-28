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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для Intel минувший квартал обернулся рекордными убытками, но акции компании выросли в цене
И такое бывает.
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Участники фондового рынка обычно смотрят на два момента в квартальной отчётности: как фактические показатели соотносятся с прогнозами инвесторов, и какие ожидания руководство компаний связывает с ближайшим будущим. В случае с квартальным отчётом Intel снижение выручки на 36% до $11,7 млрд и получение рекордных для компании чистых убытков в размере $2,8 млрд вряд ли можно назвать хорошими новостями, но инвесторов воодушевили те самые два момента: во-первых, от результатов первого квартала они ожидали более сильного снижения выручки; во-вторых, руководство Intel заявило, что к середине года ситуация со складскими излишками нормализуется, и рынок во втором полугодии продемонстрирует небольшой рост. Акции Intel в итоге после закрытия торгов подорожали на 5%.

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Источник изображения: Intel

Норма прибыли компании в первом квартале в годовом сравнении сократилась на 14,7 процентных пункта до 38,4%, но завершить этот год Intel планирует с нормой прибыли выше 40%, хотя по итогам второго квартала она не превысит 37,5%. Сейчас для компании определённую проблему представляет низкая степень загрузки конвейера, которая подрывает показатели прибыльности. Как пояснил финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), хотя с загрузкой конвейера Intel всё более или менее выправится к концу года, негативное влияние на себестоимость продукции данная проблема продолжит оказывать и в первой половине следующего года.

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Уверенности инвесторам придали и слова финансового директора об относительной стабильности спроса на ПК в среднесрочной перспективе, а также наличии признаков роста спроса в Китае. По итогам текущего года во всём мире будет реализовано около 270 млн новых ПК и ноутбуков, этот уровень в дальнейшем вернётся к отметке в 300 млн штук, как считают руководители Intel.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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Kostik_I
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