Полученный опыт можно запросто применять за пределами страны.

Ресурс DigiTimes со ссылкой на японские СМИ сообщает, что неблагоприятный демографический цикл в КНР в совокупности с миграцией трудовых ресурсов вглубь континента из-за появления там новых рабочих мест приводит к тому, что многие прибрежные районы Китая, с которыми удобно работать японским производителям в силу логистической доступности, начинают испытывать нехватку рабочих рук на предприятиях электронной промышленности.

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Источник изображения: AFP

Попытки решить эту проблему порой дарят японским производителям ценный опыт в сфере автоматизации, который они могут успешно применить за пределами Китая. Например, одно из предприятий Шанхая по производству разъёмов, применяемых в автомобильной электронике, сократило численность персонала до 16% от изначального уровня в 3900 человек, установив 64 робота и четыре роботизированные тележки для перемещения грузов. Выручка предприятия в итоге стала даже выше, чем при использовании прежнего количества человеческих ресурсов.

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Автоматизация позволяет не только повысить производительность и выручку предприятия, но и повысить качество продукции, пусть и не сразу. Многие японские компании готовы воспользоваться сложившимися условиями, чтобы преуспеть в промышленной автоматизации. Надо сказать, что и уровень жизни в Китае в последние годы растёт, делая применение ручного труда всё менее привлекательным, поэтому промышленные роботы во многих случаях становятся разумной альтернативой найму рабочих.