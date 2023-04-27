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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC сохранит объёмы производства чипов на уровне текущего квартала
И будет плотнее взаимодействовать с автопроизводителями.
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Тайваньская компания UMC, как отмечает ресурс DigiTimes, во втором квартале рассчитывает продемонстрировать относительную стабильность как с точки зрения количества обрабатываемых кремниевых пластин, так и с точки зрения средней цены реализации. При этом уровень загрузки конвейера должен повыситься с нынешних 70% до 71-73%, что должно благоприятно сказаться на норме прибыли компании.

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Источник изображения: UMC

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Одновременно сообщается, что UMC по примеру TSMC не стесняется вести прямой диалог с автопроизводителями. Ранее последние отдавали решение всех технических вопросов на откуп поставщикам комплектующих, но пандемия научила их важности общения с «первым звеном» в цепочке поставки чипов. Компания GlobalFoundries исторически больше сотрудничала с автопроизводителями, она в числе первых заключила специальное соглашение с Ford Motor ещё в ноябре 2021 года, поэтому для неё подобная практика не является новой.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #umc #автомобильная промышленность
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