На страницах Reddit появились новые фотографии предсерийного экземпляра электрического пикапа Tesla Cybertruck, который должен встать на конвейер предприятия в Техасе этим летом, но пока в таком виде колесит по дорогам Калифорнии. В данном ракурсе при взгляде на переднюю часть кузова электромобиля создаётся впечатление, что его передняя панель получила более плоскую форму по сравнению с компьютерными эскизами, которые можно найти на официальном сайте Tesla.
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С одной стороны, это наверняка облегчает маневрирование в стеснённых условиях и геометрическую проходимость на бездорожье, но и без того спорный дизайн экстерьера при таких пропорциях «передка» кажется ещё менее гармоничным.
Вряд ли компания на данном этапе подготовки машины к серийному производству будет серьёзно менять её внешность. Возможно, подобное впечатление создаёт взгляд на пикап под определённым ракурсом, но очное знакомство с машиной почти всегда отличается от результатов восприятия по видео и фото, поэтому не стоит торопиться с выводами.