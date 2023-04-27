Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Второе поколение 3-нм техпроцесса TSMC увеличит плотность размещения транзисторов на чипе
Но не ранее второй половины этого года.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Публикация EE Times заострила внимание на существующих проблемах TSMC с масштабированием объёмов выпуска 3-нм продукции. Как считают аналитики Arete Research, сейчас уровень выхода годных чипов Apple на конвейере TSMC в рамках этой технологии не превышает 55%, но для данного этапа жизненного цикла это неплохой показатель. Пока Apple, которая является первым и главным заказчиком TSMC на этом направлении, сохраняет возможность выкупать только годные кристаллы, но как только уровень выхода годных чипов превысит 70%, компания TSMC заставит Apple покупать всю кремниевую пластину целиком, включая и дефектные экземпляры. Скорее всего, это произойдёт уже в первой половине следующего года, и TSMC сможет повышать уровень выхода годных 3-нм чипов Apple на 5 процентных пунктов в среднем за квартал.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В первом поколении 3-нм продукции TSMC будет вынуждена сочетать EUV-литографию с техникой множественных фотомасок, а потому размеры кристаллов у выпускаемых чипов будут достаточно большими. После перехода на второе поколение 3-нм техпроцесса с более прогрессивным оборудованием, как ожидается, с одной кремниевой пластины можно будет получать на 30% больше чипов. Данный переход должен состояться лишь в следующем полугодии, как считают эксперты.

#аналитика #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В позапрошлом квартале NVIDIA больше других клиентов TSMC страдала от излишков продукции
В сфере оборудования для упаковки чипов Китай может обеспечивать себя на 60%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
21
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
11
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
33
Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
18
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий
13:58
так это тот же палит по сути
Стоимость GeForce RTX 4070 снизилась на 14 % ниже рекомендованной в одном из онлайн-магазинов
Максим Белов
13:54
У всех адекватных дистрибутивов есть зеркала. В том числе в России. Так что вообще без разницы кто что выключит - зеркала-то останутся.
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
ZOSY
13:47
Консультант - консультанту рознь. Когда стоит план на реализацию определённых позиций, то у них выбора нет - дать то, что клиент хочет или пропихнуть то, что надо срочно продать. Должно всё крутиться ...
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
Johan_888
13:45
Мало-ли какие там подробности напиздел зеленский, кто ему верит? Где заявления от Си?
У Зеленского рассказали подробности диалога украинского президента с Си Цзиньпинем
RandomXP
13:44
Я тож сразу подумал про VСRedist, .NET и DirectX Но, по факту с ними нет проблем - обычно, поставщик ПО включает нужный пакет в комплект, а .NET стала частью системы и ставится автоматом (актуальная в...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Эовейн Триада
13:44
Можно просто ставить драйвер, как я и делаю уже с релиза 8800GTX, и никаких проблем. Автор в куче статей и на форуме трясётся над GTX 1070, ну ничего ей не будет... карта потребляет очень мало, холод...
Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
N1ghtwish
13:43
Когда играть то можно будет?
The Last Of Us Part 1 получила крупное обновление на 24 Гб
Johan_888
13:40
С АМД не работает?
В процессорах Intel нашли уязвимость для проведения атак по сторонним каналам
Johan_888
13:38
Давайте хохлы, удачи, признают страной террористом, и расширят рамки СВО, почувствуете Белград.
Командир Азова: Украина может захватывать российские города чтобы вернуть свои территории
Эовейн Триада
13:34
Кстати в большинстве случаев консультат Днс посоветует комп намного лучше, чем тут эксперты с Оверов. Покупатель уйдёт с нормальной надёжной системой без наворотов, но с хорошей видеокартой, которая д...
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем