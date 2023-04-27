Криптозима не давала расслабиться.

Материал на сайте EE Times хоть и был посвящён другой теме, позволил приблизительно оценить степень влияния кризиса перепроизводства на различных клиентов TSMC в четвёртом квартале прошлого года. Эта тайваньская компания является крупным контрактным производителем чипов, которыми она снабжает многих разработчиков. По оценкам аналитиков Arete Research, в четвёртом квартале прошлого года величина складских запасов многих клиентов TSMC превысила среднюю за пять лет норму в 92 дня.

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Источник изображения: EE Times

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Например, в случае с AMD это превышение достигло не менее тридцати дней, а у NVIDIA почти достигло двух с половиной раз. Marvell тоже попала в число «счастливчиков», как и Qualcomm, у которой величина складских запасов готовой продукции достигала 160 дней. Сейчас производственные мощности TSMC до сих пор страдают от сниженной степени загрузки, как поясняют аналитики. В целом по компании она измеряется 66%, а по 7-нм технологии в отдельности не доходит и до 50%. Лишь в следующем полугодии эти показатели начнут улучшаться, повышая экономическую эффективность деятельности TSMC.