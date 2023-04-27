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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel смогла достаточно быстро найти замену Радже Кодури
Руководитель со специфическим опытом будет руководить и графическим бизнесом корпорации.
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Как и предрекали «злые языки» ещё в 2017 году, Раджа Кодури (Raja Koduri) этой весной без особых колебаний решился променять должность главного архитектора графических решений Intel на место в совете директоров Tenstorrent, где уже состоит его давний приятель Джим Келлер (Jim Keller). По информации Tom’s Hardware, после непродолжительной паузы для Кодури в организационной структуре Intel найден преемник.

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Источник изображения: Dell

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Им стал Дипак Патил (Deepak Patil), который до перехода в Intel работал на посту старшего вице-президента Dell по облачным системам и решениям, в корпорации Microsoft проработал около 15 лет и непосредственно участвовал в зарождении облачного бизнеса Azure. До последнего времени Патил и в Intel занимал должность, связанную с серверными системами и искусственным интеллектом. Если с направлением ускорения вычислений всё понятно, то как человек с таким опытом сможет способствовать прогрессу графических решений Intel в потребительском сегменте рынка, пока остаётся загадкой.

#intel #видеокарты intel #раджа кодури
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