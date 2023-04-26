По информации Reuters, руководство UMC обнаружило интересную тенденцию: если одни заказчики бегут с китайских предприятий из-за опасения санкций США, то другие интересуются высвобождающимися мощностями. Эта тайваньская компания может судить об этом, поскольку её предприятия расположены не только на Тайване, Сингапуре и Японии, но и непосредственно в Китае.
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Подобная миграция заказов в Китай имеет смысл, поскольку пока американские санкции распространяются на достаточно продвинутую литографию. Китайские производители тоже заинтересованы в привлечении заказов, в том числе и за счёт снижения цен по сравнению с другими производителями за пределами КНР, которые наверняка не упустят возможность заработать на бедах «технологических скитальцев».