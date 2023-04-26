Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honda договорилась о поставках чипов непосредственно с TSMC
Уроки пандемии усвоены хорошо.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Руководство компании Honda Motor, по информации Bloomberg, на недавнем брифинге поведало о намерениях по выпуску новых моделей электромобилей на рынках различных макрорегионов. Напомним, к 2040 году японский автопроизводитель собирается полностью отказаться от выпуска машин с ДВС. В Китае эта цель будет достигнута пятью годами ранее, в чём компании поможет платформа e:N, которая уже к 2027 году позволит представить на местном рынке 10 новых моделей на электротяге.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

На североамериканском направлении у Honda тоже есть прогресс. Во-первых, первые электромобили на новой платформе e:Architecture собственной разработки она представит здесь в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось изначально. Во-вторых, сотрудничество с General Motors продолжится и после выхода двух электрических кроссоверов Honda и Acura в 2024 году, которые заимствуют у американского партнёра платформу Ultium. В будущем компании намереваются представить совместно разработанную операционную систему для электромобилей.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Опыт пандемии с её дефицитом чипов научил Honda договариваться с первичными производителями полупроводниковых компонентов. С 2025 года начнёт действовать соглашение с TSMC, имеются у японского автопроизводителя и договорённости с другими производителями чипов. На появление субсидий со стороны государства на покупку электромобилей в Японии руководство Honda не особо рассчитывает — страна и без этого обладает внушительным внешним долгом.

#tsmc #сша #китай #электромобили #япония #honda
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские производители чипов столкнулись со снижением степени загрузки оборудования
Беспилотные такси GM Cruise в Сан-Франциско перешли на круглосуточный режим работы
Освобождающиеся мощности китайских производителей чипов интересуют зарубежных заказчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
9
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
34
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
37
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
6
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
19

Сейчас обсуждают

Waramagedon
14:57
Почему то уверен, что хватит и 16гб
Для запуска Diablo IV в разрешении 4K потребуется 32 ГБ ОЗУ
хахахер
14:57
дрогнуть могут только всу тут.Но торопится то зачем нужно вагнеру щас,война на истощение идёт
Украинский генерал пояснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» побеждают ВСУ в Бахмуте
житель Хрюкландии
14:57
це хана нам
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
Ляд
14:53
С глазом всё сложно, он "железно" привязан к работе мозга. А сам по себе человеческий глаз различает тёмные и белые кадры при частоте до 1000 Гц. И мозг это успевает "осмыслить". Не надо быть привяза...
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Евгений Бураков
14:48
Видео память. У нее быстрый износ.
Китайские производители чипов столкнулись со снижением степени загрузки оборудования
Артём Николаев
14:46
Он если и занимал, то среди папуасов, для которых эта железная птица как божество. И сам полёт всегда был на уровне "спасибо, что живой". А теперь роляет не просто анлоговнетная вундервафля, а стоимос...
Новейший российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
Ляд
14:46
Интел неплохо вклинилась, хотя первый блин и вышел комом. Но я лично ожидал гораздо худшего, зная как в интел любят всех наёживать.
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Profit
14:43
Интел обсирается с недоядрами, 11той виндой, бешенным энергопотреблением - "это очередная ступень в развитии отрасли", "тема не достойна обсуждения", "вы не понимаете это прогресс: иметь ноутбучные те...
Стала известна причина массового выгорания процессоров Ryzen 7 7800X3D – виноваты материнские платы
Андрей Филинский
14:43
Кто такие "ведущие эксперты" и где ссылки на "исследования ведущих экспертов", которые можно почитать и оценить степень твоего вранья?
Стала известна причина массового выгорания процессоров Ryzen 7 7800X3D – виноваты материнские платы
Ляд
14:43
HD Audio не нужно при наличие отдельной звуковухи, у которой свои драйвера. Отключать надо обязательно, получается экономия шейдерных конвейеров, или сейчас их называют "универсальными процессорами" (...
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем