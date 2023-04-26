Уроки пандемии усвоены хорошо.

Руководство компании Honda Motor, по информации Bloomberg, на недавнем брифинге поведало о намерениях по выпуску новых моделей электромобилей на рынках различных макрорегионов. Напомним, к 2040 году японский автопроизводитель собирается полностью отказаться от выпуска машин с ДВС. В Китае эта цель будет достигнута пятью годами ранее, в чём компании поможет платформа e:N, которая уже к 2027 году позволит представить на местном рынке 10 новых моделей на электротяге.

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Источник изображения: Bloomberg

На североамериканском направлении у Honda тоже есть прогресс. Во-первых, первые электромобили на новой платформе e:Architecture собственной разработки она представит здесь в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось изначально. Во-вторых, сотрудничество с General Motors продолжится и после выхода двух электрических кроссоверов Honda и Acura в 2024 году, которые заимствуют у американского партнёра платформу Ultium. В будущем компании намереваются представить совместно разработанную операционную систему для электромобилей.

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Опыт пандемии с её дефицитом чипов научил Honda договариваться с первичными производителями полупроводниковых компонентов. С 2025 года начнёт действовать соглашение с TSMC, имеются у японского автопроизводителя и договорённости с другими производителями чипов. На появление субсидий со стороны государства на покупку электромобилей в Японии руководство Honda не особо рассчитывает — страна и без этого обладает внушительным внешним долгом.