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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты считают, что Tesla могла бы увеличить объёмы продаж, согласившись рекламировать свои электромобили
И даже сэкономить сотни миллионов долларов в год.
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Классическая реклама электромобилей Tesla — явление достаточно редкое, но на китайском рынке компания была вынуждена крутить по телевидению тематические ролики, поскольку местные конкуренты мировому лидеру расслабляться не дают. Менее четверти выручки в первом квартале Tesla получила в КНР, но кроссовер Model Y остался самым популярным электромобилем на первичном рынке Китая по итогам марта текущего года.

реклама

По оценкам некоторых аналитиков, постоянное снижение цен на электромобили не сможет всегда способствовать пропорциональном росту продаж, и на определённом этапе их придётся стимулировать иными способами. Специалисты Future Fund Active рекомендуют Tesla потратиться на рекламу, которая рассказала бы широкой аудитории о преимуществах продукции компании и удобстве обладания электромобилем в целом. Каждое снижение цены Model Y на $1000, по словам авторов аналитической записки, влечёт за собой потерянные $500 млн выручки в год. Потратив на рекламу в десять раз меньше, Tesla могла бы добиться лучшего результата в стимулировании продаж.

Источник изображения: Tesla

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Эксперты Bernstein подобную точку зрения в чём-то тоже разделяют. По их мнению, после определённого уровня дальнейшее снижение цен не влечёт адекватного роста объёмов продаж, и всегда пользоваться таким приёмом Tesla просто не сможет. Напомним, что не так давно глава компании Илон Маск (Elon Musk) признался в готовности продавать электромобили по себестоимости, чтобы затем зарабатывать на программных услугах и сети зарядных станций.

#аналитика #tesla #электромобили tesla #реклама
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