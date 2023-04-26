По информации CNBC, на этой неделе руководство дочерней компании GM Cruise сообщило, что прототипы беспилотных такси на базе электромобилей Chevrolet Bolt EV в Сан-Франциско перешли на круглосуточный режим работы и получили возможность перемещаться практически по всем районам города. Впрочем, сторонние клиенты, которые оплачивают поездки из своего кармана, услугой по-прежнему могут воспользоваться только в пределах одной из частей Сан-Франциско, и строго с 10 вечера до 5:30 утра.
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В остальное время на этих роботизированных такси без страхующего водителя за рулём имеют право передвигаться как сотрудники Cruise, так и привилегированные пользователи сервиса, которым тоже не приходится платить за проезд. Одномоментно на улицах города в ночное время могут находиться до 240 роботизированных такси Cruise. По словам представителей компании, в дальнейшем полученный опыт будет использован ею при создании и настройке более крупных роботизированных такси Cruise.