Поскольку китайские власти недавно намекнули, что подозревают продукцию американской компании Micron Technology в несоответствии национальным требованиям к информационной безопасности, этот производитель памяти задумался о перспективах дальнейшего ведения бизнеса в КНР. Поддержку американской компании готовы предоставить власти США, которые пытаются надавить на южнокорейских производителей памяти, способных заместить продукцию Micron в Китае в случае её запрета. Компаниям Samsung и SK hynix властями США рекомендовано воздержаться от подобных шагов.
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Издание DigiTimes сообщает, что Micron Technology в сложившихся условиях рассматривает возможность размещения в Индии предприятия по тестированию и упаковке микросхем памяти. Местные власти давно выступают с различными инициативами по привлечению в страну производителей электроники, но пока они редко завершаются успехом.
По словам участников рынка, производителей чипов в индийском рынке смущает отсутствие развитой инфраструктуры и прозрачных единых правил ведения бизнеса. Последние разнятся буквально от одного региона Индии к другому, постоянно меняются и нередко противоречат друг другу. Впрочем, тестирование и упаковка чипов памяти — это не настолько сложная на технологическом уровне операция, чтобы избегать её организации на территории Индии.