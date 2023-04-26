Инвесторов это очень обрадовало.

К мнению второго по величине производителя микросхем памяти, как сообщает Bloomberg, инвесторы прислушались охотно, поэтому акции SK hynix выросли на 4% в цене даже с учётом публикации не самой благоприятной отчётности за минувший квартал. Уже второй раз подряд SK hynix завершила квартал с убытками, а её выручка вовсе сократилась на 58% в годовом сравнении до $3,8 млрд. Чистые убытки измерялись рекордными за период с 2012 года $2,54 млрд.

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Источник изображения: SMIC

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Энтузиазм инвесторов, который вызвал рост курса акций этой компании, объяснялся просто. Руководство SK hynix заявило, что в первом квартале рынок памяти достиг дна, складские запасы клиентов достигли минимального уровня, спрос на память начнёт расти в текущем квартале, а во втором полугодии весь рынок начнёт восстанавливаться. Поскольку крупнейший производитель памяти в лице конкурирующей Samsung решил сократить объёмы выпуска продукции в несвойственной ему манере, восстановление рынка пойдёт быстрее, чем могло бы.